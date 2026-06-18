Тутберидзе — о травмах в спорте: медали не должны даваться легко

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о травмах в большом спорте.
«Травмы, к сожалению, у взрослых спортсменов — это нормально. С этим ты ничего не поделаешь, надо учиться жить, не обращая внимания, где-то продолжать тренироваться, если ты себя хочешь подвести к этому старту. Ну это такой путь. Это большой спорт. Большие достижения, медали. Они не должны даваться легко», — сказала она в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.
Под руководством Тутберидзе олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Серебряными призёрами Игр становились Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также она привела Алёну Косторную к победе на чемпионате Европы.
Ранее Тутберидзе опровергла тезис о «несчастных» детях в большом спорте.