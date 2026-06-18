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Канцлер Австрии Штокер призвал ЕС начать переговоры с Россией по Украине

Канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил за прямой диалог с Россией. Он считает, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без переговоров. Также политик призвал лидеров Европейского союза установить контакты с российским руководством.

Источник: Life.ru

«Любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись. Поэтому я отношусь к этому положительно», — сказал он.

Штокер сделал это заявление по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Он комментировал тему возможного диалога с Москвой. Прямую трансляцию общения с прессой вел сайт Еврокомиссии.

Австрийский политик полностью поддержал решение Брюсселя открыть каналы связи с Россией. Он отметил, что успешная дипломатия всегда завершает конфликты. Для этого необходимо сначала наладить коммуникацию и провести переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы принять Владимира Зеленского для переговоров. По его словам, российский лидер Владимир Путин уже неоднократно озвучивал свою позицию по этому вопросу. В Кремле подчеркнули, что украинская сторона может приехать в Москву для серьёзного и ответственного диалога.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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