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Посол Белоруссии в РФ назвал террористическими действия атаковавших автобус под Брянском

У тех, кто не сохранил историческую память и забыл о ценности мира, на вооружении состоят террористические методы, заявил Юрий Селиверстов.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ответственные за атаку беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области утратили историческую память и прибегают к террористическим методам. Об этом заявил посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов.

«К сожалению, у тех, кто не сохранил историческую память и забыл о ценности мира, и сегодня на вооружении состоят террористические методы. Иначе как можно объяснить регулярные целенаправленные обстрелы гражданских объектов и убийства мирного населения? Буквально вчера в Брянской области ударный беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми, ехавшими на летний отдых. Есть жертвы, имеются раненые, в том числе дети», — сказал дипломат, выступая в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Его слова приводит агентство БелТА.

Вооруженные силы Украины 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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