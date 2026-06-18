Посол Белоруссии в РФ назвал террористическими действия атаковавших автобус под Брянском

«К сожалению, у тех, кто не сохранил историческую память и забыл о ценности мира, и сегодня на вооружении состоят террористические методы. Иначе как можно объяснить регулярные целенаправленные обстрелы гражданских объектов и убийства мирного населения? Буквально вчера в Брянской области ударный беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми, ехавшими на летний отдых. Есть жертвы, имеются раненые, в том числе дети», — сказал дипломат, выступая в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Его слова приводит агентство БелТА.