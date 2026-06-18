Организатором нападения на Белый дом оказался мигрант из Мексики

Организатором нападения на Белый дом в день рождения американского президента Дональда Трампа оказался мигрант из Мексики, сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.
Авраам Эрмосильо Альварес был известен под псевдонимом Shepherd (в переводе с английского — «пастух»). По версии ФБР, он отвечал за планирование, организацию и управление предполагаемым нападением.
В переписке с другими заговорщиками он рассказал о плане действий и подчеркнул, что злоумышленникам нужно быть «настолько смертоносными, насколько это возможно».
Ранее Минюст США признал заговор с целью атаки на Белый дом покушением на Трампа.