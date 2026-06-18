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Организатором нападения на Белый дом оказался мигрант из Мексики

Организатором нападения на Белый дом в день рождения американского президента Дональда Трампа оказался мигрант из Мексики, сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.

Организатором нападения на Белый дом в день рождения американского президента Дональда Трампа оказался мигрант из Мексики, сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.

Авраам Эрмосильо Альварес был известен под псевдонимом Shepherd (в переводе с английского — «пастух»). По версии ФБР, он отвечал за планирование, организацию и управление предполагаемым нападением.

В переписке с другими заговорщиками он рассказал о плане действий и подчеркнул, что злоумышленникам нужно быть «настолько смертоносными, насколько это возможно».

Ранее Минюст США признал заговор с целью атаки на Белый дом покушением на Трампа.

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