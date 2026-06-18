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Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией по Украине

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией для достижения мира на Украине. Он также сообщил, что считает разговоры о смягчении санкций в отношении России преждевременными.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией для достижения мира на Украине. Он также сообщил, что считает разговоры о смягчении санкций в отношении России преждевременными.

«Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога, потому что любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись», — сказал господин Штокер журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

В мае европейские чиновники сообщали о поиске возможного переговорщика с Россией. Власти России считают, что страны Европы пока не готовы быть посредниками в переговорах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брюссель выходит на связь».