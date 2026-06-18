Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией по Украине

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией для достижения мира на Украине. Он также сообщил, что считает разговоры о смягчении санкций в отношении России преждевременными.
«Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога, потому что любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись», — сказал господин Штокер журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
В мае европейские чиновники сообщали о поиске возможного переговорщика с Россией. Власти России считают, что страны Европы пока не готовы быть посредниками в переговорах.
Подробнее — в материале «Ъ» «Брюссель выходит на связь».