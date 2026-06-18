Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией по Украине

«Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога, потому что любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись», — сказал господин Штокер журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.