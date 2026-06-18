После находки украинского дрона в Греции сделали предупреждение Зеленскому

Инцидент с беспилотником привлек внимание греческих властей прежде всего из-за того, что аппарат был обнаружен на значительном удалении от района боевых действий. На этом фоне в Афинах уделяют особое внимание вопросам безопасности морских путей и предотвращению возможных рисков для судоходства и прибрежных районов страны.