Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рапирист Бородачёв завоевал бронзу чемпионата Европы

Российский рапирист Антон Бородачёв завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

Российский рапирист Антон Бородачёв завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

В полуфинале он проиграл французу Рафаэлю Савену со счётом 11:15.

В финале Савен поборется за золото турнира с поляком Анджеем Жадковски.

Отметим, что для Бородачёва это первая медаль чемпионата Европы в личном турнире.

Он является серебряным призёром Олимпиады в команде.

Чемпионат Европы по фехтованию проходит с 16 по 21 июня во Франции. На этом турнире россияне выступают в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские шпажистки не смогли завоевать медали на чемпионате Европы.