Рапирист Бородачёв завоевал бронзу чемпионата Европы

Российский рапирист Антон Бородачёв завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.
В полуфинале он проиграл французу Рафаэлю Савену со счётом 11:15.
В финале Савен поборется за золото турнира с поляком Анджеем Жадковски.
Отметим, что для Бородачёва это первая медаль чемпионата Европы в личном турнире.
Он является серебряным призёром Олимпиады в команде.
Чемпионат Европы по фехтованию проходит с 16 по 21 июня во Франции. На этом турнире россияне выступают в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что российские шпажистки не смогли завоевать медали на чемпионате Европы.