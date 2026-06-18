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Euractiv: премьер Греции призвал Зеленского не расширять зону военных операций

Греческий премьер Кириакос Мицотакис на фоне инцидента с обнаруженным БПЛА ВСУ предупредил Владимира Зеленского о необходимости избегать расширения зоны военных операций.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис на фоне инцидента с обнаруженным БПЛА ВСУ предупредил Владимира Зеленского о необходимости избегать расширения зоны военных операций.

Об этом пишет Euractiv.

«Мицотакис… предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать», — подчёркивают журналисты.

Ранее Греция начала расследование после того, как в её территориальных водах обнаружили безэкипажный катер со взрывчаткой.

Греция потребовала от Украины убрать все морские беспилотники от греческих берегов после обнаружения дрона у острова Лефкада.

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