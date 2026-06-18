В Норвегии предложили оснастить новую бригаду старыми танками Leopard

Как сообщает NRK, в четверг ВС Норвегии опубликовали так называемое исследование о выборе концептуального решения по Финнмаркской бригаде, то есть план ее оснащения и усиления. Документ предусматривает увеличение общей численности личного состава до четырех тысяч человек, размещение штаб-квартиры подразделения в коммуне Порсангер и оснащение батальона в Порсангере танками и дополнительными войсками пехоты. Кроме того, в документе отдельно упомянуты беспилотные системы вооружения, включая БПЛА и системы для противодействия им. Этот документ носит рекомендательный характер, добавляет NRK.