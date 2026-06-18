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В Норвегии предложили оснастить новую бригаду старыми танками Leopard

NRK: в Норвегии предложили оснастить новую бригаду старыми танками Leopard.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Норвегии предлагают оснастить новую бригаду в области Финнмарк, граничащей с Россией, старыми танками Leopard, потому что на новые нет денег, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на документ ВС.

В августе 2025 года министерство обороны Норвегии сообщило, что в граничащей с Россией области Финнмарк была сформирована новая военная бригада «на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности». Сейчас в Норвегии две бригады: новая Финнмаркская и «Север», однако в будущем будет сформирована третья бригада — «Юг».

«Боевые кони (танки — ред.) типа (Leopard — ред.) 2A4, которым более 40 лет, отправятся в Финнмарк», — говорится в сообщении NRK.

По данным телерадиокомпании, этой весной из Германии в Норвегию прибыли первые танки типа Leopard 2A8. В последующие три года норвежская армия получит еще 54 таких танка. Общая стоимость закупки составляет около двух миллиардов долларов.

«В настоящий момент у нас нет средств на покупку новых танков для Финнмарка», — заявил командующий армией генерал-майор Ларс Лервик.

По его утверждению, эти танки в рабочем состоянии.

Как сообщает NRK, в четверг ВС Норвегии опубликовали так называемое исследование о выборе концептуального решения по Финнмаркской бригаде, то есть план ее оснащения и усиления. Документ предусматривает увеличение общей численности личного состава до четырех тысяч человек, размещение штаб-квартиры подразделения в коммуне Порсангер и оснащение батальона в Порсангере танками и дополнительными войсками пехоты. Кроме того, в документе отдельно упомянуты беспилотные системы вооружения, включая БПЛА и системы для противодействия им. Этот документ носит рекомендательный характер, добавляет NRK.

Как напоминает телерадиокомпания, парламент Норвегии требует, чтобы Финнмаркская бригада была полностью готова к 2033 году, на два года раньше, чем планировалось.

В апреле 2025 года правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder для новой бригады в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарк. Как сообщает NRK, ожидается, что они поступят на вооружение в 2028 году.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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