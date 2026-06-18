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Серия взрывов прогремела в Сумах

Серия взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины.

Серия взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины.

Об этом пишет «Общественное».

Украинские журналисты не привели подробности произошедшего.

Власти ситуацию не комментировали.

Ранее взрывы прогремели в Полтаве на фоне воздушной тревоги.