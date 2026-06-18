Серия взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины.
Об этом пишет «Общественное».
Украинские журналисты не привели подробности произошедшего.
Власти ситуацию не комментировали.
Ранее взрывы прогремели в Полтаве на фоне воздушной тревоги.
Серия взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины.
Серия взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины.
Об этом пишет «Общественное».
Украинские журналисты не привели подробности произошедшего.
Власти ситуацию не комментировали.
Ранее взрывы прогремели в Полтаве на фоне воздушной тревоги.