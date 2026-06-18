Иран готов допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

Как уточняет агентство АР со ссылкой на источники, Уиткофф сделал это заявление в ходе закрытого для прессы брифинга в четверг.
Уиткофф отметил, что допуск инспекторов на иранские объекты не является частью меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. При этом, по его словам, данная договоренность содержится в подготовленном письме иранской стороны в адрес агентства.
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