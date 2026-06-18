Росимущество не смогло продать спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ

Летом 2024 года Тамбовский суд признал водочного магната Юрия Шефлера* и некоторые его компании экстремистским объединением за финансирование ВСУ и поддержку обстрелов российских регионов со стороны Украины. Его российские активы — спиртзавод «Амбер Талвис» в Новой Ляде (Тамбовская область) и компания «СПИ-РВВК» в Калининграде, а также доля уставного капитала ООО «РВВК» — были изъяты в пользу государства.