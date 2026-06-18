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Росимущество не смогло продать спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ

Росимущество не смогло продать акции «Амбер Талвис», изъятые за поддержку ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Росимущество не смогло продать 72,9% акций тамбовской «Амбер Талвис», которые были изъяты в доход государства за поддержку ВСУ, следует из данных ГИС «Торги».

Согласно данным торговой площадки, пакет акций компании был выставлен на продажу за 3,9 миллиарда рублей. Однако ни одной заявки на участие в аукционе подано не было, поэтому торги не состоялись.

Летом 2024 года Тамбовский суд признал водочного магната Юрия Шефлера* и некоторые его компании экстремистским объединением за финансирование ВСУ и поддержку обстрелов российских регионов со стороны Украины. Его российские активы — спиртзавод «Амбер Талвис» в Новой Ляде (Тамбовская область) и компания «СПИ-РВВК» в Калининграде, а также доля уставного капитала ООО «РВВК» — были изъяты в пользу государства.

Сейчас 72,9% «Амбер Талвис» включены в план приватизации на 2026−2028 годы. «Амбер Талвис» входит в десятку крупнейших производителей спирта в России с мощностью в 10 тысяч дал в сутки. Завод выпускает ректификованный этанол сортов «Люкс» и «Альфа», который используется при производстве алкоголя. Ежегодная выручка завода составляла 1,5 миллиарда рублей.

*Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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