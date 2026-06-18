Канцлер Австрии выступил за переговоры с РФ по Украине

Канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил за проведения переговоров с Россией по урегулированию украинского кризиса, подчеркнув, что любой процесс достижения мира начинается с диалога.
Об этом канцлер заявил в ходе общения с журналистами по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Трансляция брифинга велась в прямом эфире на официальном портале Еврокомиссии.
«Я неоднократно высказывался в пользу ведения переговоров и поддержания каналов коммуникации, поскольку любые мирные договоренности начинаются именно с диалога», -отметил Штокер, комментируя перспективы диалога с Москвой.
Ранее председатель Евросовета Антониу Эштевеш Кошта также сообщил, что в настоящий момент ведутся обсуждения с главами государств ЕС по вопросам подготовки к возможным переговорам с Россией, которые могут состояться в подходящий момент.
Ранее авторы издания Financial Times указывали на то, что серьезные разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров ЕС.