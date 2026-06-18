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Греческий газовоз не смог прибыть в Катар по расписанию

РИА Новости: греческий газовоз Maran Gaz Asclepius так и не прибыл в Катар.

ДОХА, 18 июн — РИА Новости. Греческий газовоз Maran Gaz Asclepius так и не достиг порта Рас-Лаффан в Катаре, хотя его прибытие было запланировано на 14 июня, выяснило РИА Новости на основе данных портала для отслеживания судов Vesselfinder.

Газовоз вышел из пакистанского порта Касим в конце мая, ожидалось, что судно станет первым танкером, сумевшим пересечь Ормузский пролив на пути в Катар после блокировки пролива из-за военных действий вокруг Ирана.

Однако, согласно данным Vesselfinder, в настоящее время судно по-прежнему находится в Аравийском море — недалеко от побережья Пакистана, и за неделю не поменяло свое местоположение. Его прибытие теперь запланировано на 30 июня, но скорость судна в настоящее время минимальна — 0,2 узла.

Катар в мае частично возобновил экспорт СПГ, прерванный в марте из-за военных действий между Ираном и США. До настоящего времени, согласно данным порталов по отслеживанию судов, порядка 9−12 газовозов покинули катарский экспортный порт Рас-Лаффан и добрались до Китая и Пакистана через Ормузский пролив.

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