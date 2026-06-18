Курьер Amazon заработал на студентах миллионы и сел в тюрьму

Курьер Amazon Шахид Аднан, имеющий степень кандидата технических наук, помог студентам сдать экзамены, разбогател на этом и сел в тюрьму.
Как сообщает Daily Mail, о нелегальной подработке мужчины узнали в феврале 2023 года, когда студент Ливерпульского университета имени Джона Мурса сдал флешку с курсовой. Преподаватель выяснил, что устройство использовал Аднан. Там же обнаружили логины и пароли более 100 студентов.
Мужчина писал курсовые работы, за услугу ливерпульскому студенту он получил 14 тысяч фунтов (около 1,6 млн рублей). У него были и другие клиенты.
Аднан признал вину в мошенничестве, несанкционированном доступе к компьютерной системе и отмывании денег. Его приговорили к трём годам колонии.
Ранее в Индии ограничили доступ к Telegram из-за мошенничества с медэкзаменом.