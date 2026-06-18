Курьер Amazon заработал на студентах миллионы и сел в тюрьму

Как сообщает Daily Mail, о нелегальной подработке мужчины узнали в феврале 2023 года, когда студент Ливерпульского университета имени Джона Мурса сдал флешку с курсовой. Преподаватель выяснил, что устройство использовал Аднан. Там же обнаружили логины и пароли более 100 студентов.