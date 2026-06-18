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«Военная хроника» объяснила значение освобождения Рай-Александровки

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» объяснили значение освобождения армией России Рай-Александровки в ДНР.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» объяснили значение освобождения армией России Рай-Александровки в ДНР.

«Рай-Александровка относительно равноудалена от Райгородка, Славянска и Краматорска — ключевых логистических хабов ВСУ на оставшейся под их контролем территории ДНР. С этой точки открывается контроль над важным участком трассы М-03 (Е40)», — говорится в публикации.

При этом если ВС России установят плотный огневой контроль над данной магистралью ещё и с севера — западнее Лимана, то они получат возможность рассечь Харьковское и Донецкое [направления], фактически изолировав друг от друга две крупных группировки ВСУ.

При правильной реализации это снова поставит командование ВСУ перед необходимостью экстренно расставлять приоритеты в условиях дефицита резервов.

«Но важнее всего то, что Рай-Александровка — это господствующая высота, с которой по мере продвижения российских войск на запад неизбежно начнут плотно работать артиллерия и операторы БПЛА. Помимо этого, переход Рай-Александровки под контроль ВС России позволит изолировать друг от друга Славянск и Краматорск. Сейчас они образуют единый укрепрайон, функционирующий по принципу сообщающихся сосудов. Как только эта связка будет разрушена, российская группировка в данном районе, вероятнее всего, разделится надвое и начнёт изолированно отрабатывать каждая свой сектор: одна — по Краматорску, другая — по Славянску», — пишут авторы.

Также трасса М-03 является прямым выходом на Изюм в Харьковской области, напомнила ВХ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Рай-Александровка в ДНР.

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