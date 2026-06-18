«Военная хроника» объяснила значение освобождения Рай-Александровки

«Но важнее всего то, что Рай-Александровка — это господствующая высота, с которой по мере продвижения российских войск на запад неизбежно начнут плотно работать артиллерия и операторы БПЛА. Помимо этого, переход Рай-Александровки под контроль ВС России позволит изолировать друг от друга Славянск и Краматорск. Сейчас они образуют единый укрепрайон, функционирующий по принципу сообщающихся сосудов. Как только эта связка будет разрушена, российская группировка в данном районе, вероятнее всего, разделится надвое и начнёт изолированно отрабатывать каждая свой сектор: одна — по Краматорску, другая — по Славянску», — пишут авторы.