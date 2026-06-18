Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об исключении русского языка из гарантий Европейской хартии. Изменения затронули и образование: учеников призывают использовать украинский не только на занятиях, но и вне их. В свою очередь, власти Крыма заявили, что намерены сохранить украинский язык в числе государственных и не видят оснований для изменения его статуса.