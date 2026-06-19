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Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на чемпионате мира — 2026

Сборная Швейцарии победила команду Боснии и Герцеговины во втором туре чемпионата мира по футболу — 2026.

Сборная Швейцарии победила команду Боснии и Герцеговины во втором туре чемпионата мира по футболу — 2026.

Встреча на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США) завершилась со счётом 4:1.

На 74-й минуте счёт открыл Йохан Манзамби. Второй гол команды на счету Рубена Варгаса (84-я). На 90-й минуте отличившийся ранее Манзамби забил третий мяч Швейцарии. В компенсированное ко второму тайму время Гранит Джака реализовал пенальти, который был назначен после фола Сеада Колашинаца на Седрике Иттене.

Автором единственного гола Боснии и Герцеговины стал Эрмин Махмич (90 + 3).

Отметим, что с 80-й минуты боснийцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку за фол последней надежды получил Тарик Мухаремович.

Швейцария лидирует в группе В. На счету команды четыре очка. У Боснии и Герцеговины одно очко — сборная занимает третью позицию.

В третьем туре швейцарцы сыграют с Канадой, а боснийцы — с Катаром. Обе игры пройдут 24 июня.

Ранее стало известно, что сборная ЮАР сыграла вничью с командой Чехии в матче второго тура чемпионата мира по футболу.

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