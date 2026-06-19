Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на чемпионате мира — 2026

На 74-й минуте счёт открыл Йохан Манзамби. Второй гол команды на счету Рубена Варгаса (84-я). На 90-й минуте отличившийся ранее Манзамби забил третий мяч Швейцарии. В компенсированное ко второму тайму время Гранит Джака реализовал пенальти, который был назначен после фола Сеада Колашинаца на Седрике Иттене.