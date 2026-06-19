Боец ВС РФ Дергоусов помог поразить два миномета и до восьми военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Старший сержант ВС России Максим Дергоусов помог уничтожить два минометных расчета, а также до восьми украинских военнослужащих в ходе выполнения задач по подавлению огневых средств ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.