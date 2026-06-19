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Боец ВС РФ Дергоусов помог поразить два миномета и до восьми военнослужащих ВСУ

В Минобороны РФ также рассказали о рядовом Денисе Панюшине, который уничтожил замаскированную огневую точку противника при помощи ударного дрона.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Старший сержант ВС России Максим Дергоусов помог уничтожить два минометных расчета, а также до восьми украинских военнослужащих в ходе выполнения задач по подавлению огневых средств ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе выполнения задачи расчетами беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции противника. Получив информацию о местонахождении военнослужащих ВСУ, Максим отдал приказ экипажу боевой машины на подавление вскрытых целей. В результате артиллерийского огня было уничтожено два минометных расчета и до восьми военнослужащих ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также рассказали о рядовом Денисе Панюшине, который уничтожил замаскированную огневую точку противника при помощи ударного дрона. «В ходе ведения поиска в заданном квадрате военнослужащий в условиях интенсивного применения противником средств РЭБ обнаружил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ. Затем, применив ударный беспилотный летательный аппарат, уничтожил его», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму рядового Панюшина поставленная задача была выполнена без потерь среди личного состава.