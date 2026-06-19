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В ЕАЭС рассматривают заявки стран на статус наблюдателя, среди них Никарагуа

Несколько государств, включая Никарагуа, подали заявки на получение статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Несколько государств, включая Никарагуа, подали заявки на получение статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Об этом Панкин рассказал в интервью газете «Известия».

Он пояснил, что все обращения рассматриваются строго по процедуре объединения, которая требует консенсуса всех пяти участников.

Дипломат уточнил, что Никарагуа входит в число претендентов, и пообещал дальнейшие консультации с партнёрами.

«Никарагуа не одна, она идёт в группе заявок. Посмотрим дальше, проведём дискуссии с нашими партнёрами», — добавил он.

Ранее заместитель главы Федеральной таможенной службы Татьяна Меркушова рассказала, что география сотрудничества ФТС России с зарубежными таможенными службами охватывает все регионы мира.