Новости СВО 19 июня: Освобождена Рай-Александровка, окружение ВСУ в Красном Лимане, Украине обещают удар возмездия за Москву

— Бои идут за село Любицкое, которое находится на господствующей высоте, с севера нависает над Ореховом. Также оно находится на одной из двух трасс, которые соединяют гарнизон ВСУ с т.н. большой землёй. С освобождением Любицкого у противника останется только одна трасса, идущая на Запорожье. Но там активно работает наша группировка «Днепр», — рассказал Кукушкин.