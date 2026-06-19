Европа проводит укрепление силовых потенциалов, заявил Лавров

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Европа под лозунгом «стратегической автономии» проводит укрепление силовых потенциалов, в том числе ядерных, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Под лозунгом “стратегической автономии” в Европе происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере», — написал он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
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