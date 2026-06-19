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Лавров раскритиковал попытки европейцев приписать России агрессивные планы

Глава МИД Лавров раскритиковал попытки ЕС приписать России агрессивные планы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Попытки европейцев приписать России агрессивные паны, не создает благоприятный фон для содержательных переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«При всем этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые якобы не ограничиваются Украиной. Президент России (Владимир Путин) много раз заявлял, что это — бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией. И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», — заявил он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

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