Лавров раскритиковал попытки европейцев приписать России агрессивные планы

«При всем этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые якобы не ограничиваются Украиной. Президент России (Владимир Путин) много раз заявлял, что это — бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией. И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», — заявил он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».