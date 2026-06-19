Лавров объяснил, почему послы «евротройки» приходили в МИД

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Единственной целью визита послов стран «евротройки» (Британии, Франции и ФРГ) в МИД РФ было передать российской стороне «лондонский ультиматум», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял послов Германии, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила оценку деструктивной политики руководства стран «евротройки» применительно к украинскому кризису и разъяснила свои подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе устранения его первопричин.
«Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили. Это было единственной целью их визита в российское внешнеполитическое ведомство», — сказал он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.