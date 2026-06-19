Лавров объяснил, почему послы «евротройки» приходили в МИД

«Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили. Это было единственной целью их визита в российское внешнеполитическое ведомство», — сказал он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».