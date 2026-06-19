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Лавров предупредил о рисках прямого столкновения НАТО с Россией

Лавров: столкновение НАТО с Россией может перерасти в обмен ядерными ударами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр объяснил, что Европа «продолжает грезить экспансией», «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению», а НАТО «проглотила» Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — написал Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

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