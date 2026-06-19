Лавров предупредил о рисках прямого столкновения НАТО с Россией

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — написал Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».