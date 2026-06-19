Саа: Роналду нужно беречь от самого себя, он хочет играть и бить рекорды

«Роналду нужно беречь от самого себя. Он хочет играть каждую минуту, чтобы бить рекорды, это его менталитет, и мы это понимаем. Но я думаю, он также понимает, что Португалии нужен высокий темп. Они хотят прессинговать. Кажется, его физическая форма на высоте, но он обнаружит, что в некоторых играх ему будет тяжело», — приводит его слова Goal.