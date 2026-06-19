Саа: Роналду нужно беречь от самого себя, он хочет играть и бить рекорды

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026.
«Роналду нужно беречь от самого себя. Он хочет играть каждую минуту, чтобы бить рекорды, это его менталитет, и мы это понимаем. Но я думаю, он также понимает, что Португалии нужен высокий темп. Они хотят прессинговать. Кажется, его физическая форма на высоте, но он обнаружит, что в некоторых играх ему будет тяжело», — приводит его слова Goal.
По его словам, фокус на Роналду представляет трудности для тренера португальцев.
Португалия сыграла вничью с ДР Конго на старте чемпионата мира — 2026. Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.
Роналду провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями.
Ранее Виейра назвал Роналду «огромной проблемой» для тренера Португалии.