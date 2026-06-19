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ЕС тянет время, чтобы подготовиться к конфликту с Россией, заявил Лавров

Лавров: ЕС хочет тянуть время, чтобы достичь «боеготовности» к конфликту с РФ.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Общеизвестно, что европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой “политический капитал”, потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Достигнуть “боеготовности” для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами», — заявил он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Лавров также привел слова начальника бельгийского генштаба, который цинично заявил, что «у нас (европейцев — ред.) есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время».

В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

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