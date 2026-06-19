Лавров прокомментировал планы Парижа по созданию «ядерного зонтика»

«Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить “ядерный зонтик” нескольким странам Евросоюза и НАТО. К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее “помощи” это точно не приведет», — написал он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».