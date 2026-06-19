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Лавров прокомментировал планы Парижа по созданию «ядерного зонтика»

Лавров: Россия обеспокоена планами Франции по созданию «ядерного зонтика».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В России обеспокоены намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам ЕС и НАТО, это не приведет к укреплению безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить “ядерный зонтик” нескольким странам Евросоюза и НАТО. К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее “помощи” это точно не приведет», — написал он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

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