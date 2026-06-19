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Пореченков посоветовал воспитывать детей строгостью и разговором

В воспитании детей важно сохранять баланс между свободой и строгостью, заявил народный артист России Михаил Пореченков.

В воспитании детей важно сохранять баланс между свободой и строгостью, заявил народный артист России Михаил Пореченков.

Его слова приводит aif.ru.

Он отметил, что родителям следует быть внимательнее, несмотря на занятость.

По мнению артиста, ребёнку нужен не только простор, но и строгий взгляд. При этом под «твёрдой рукой» он подразумевает прежде всего диалог.

«Строгий взгляд и твёрдая рука не менее нужны, чем простор», — пояснил он.

Пореченков добавил, что дети должны знать свои обязанности и не становиться потребителями, иначе это ведёт к наглому цинизму.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров указал на риски ограничения использования подростками соцсетей, комментируя недавнее заявление премьера Великобритании Кира Стармера о введении соответствующего полного запрета для детей младше 16 лет.

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