Пореченков посоветовал воспитывать детей строгостью и разговором

В воспитании детей важно сохранять баланс между свободой и строгостью, заявил народный артист России Михаил Пореченков.
Его слова приводит aif.ru.
Он отметил, что родителям следует быть внимательнее, несмотря на занятость.
По мнению артиста, ребёнку нужен не только простор, но и строгий взгляд. При этом под «твёрдой рукой» он подразумевает прежде всего диалог.
«Строгий взгляд и твёрдая рука не менее нужны, чем простор», — пояснил он.
Пореченков добавил, что дети должны знать свои обязанности и не становиться потребителями, иначе это ведёт к наглому цинизму.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров указал на риски ограничения использования подростками соцсетей, комментируя недавнее заявление премьера Великобритании Кира Стармера о введении соответствующего полного запрета для детей младше 16 лет.