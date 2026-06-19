Лавров заявил о невозможности возврата к модели безопасности прошлых лет

«Европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками. Возврата к ней не будет», — написал он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».