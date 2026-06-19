Лавров заявил о невозможности возврата к модели безопасности прошлых лет

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Европейским лидерам нужно понять, что нет возврата к модели безопасности прошлых лет, она была разрушена их собственными руками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками. Возврата к ней не будет», — написал он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.