Саммит ЕС впервые решил продлить санкции против РФ на год, а не на 6 месяцев

Формальное решение о продлении всего комплекса односторонних рестрикций до 31 июля 2027 года будет принято на следующей неделе на уровне министров. Практического значения это не имеет, поскольку ограничительные меры, которые Брюссель начал вводить с 2014 года, продлеваются, по сути, автоматически каждые полгода письменным решением Совета ЕС без какого-либо обсуждения.