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Саммит ЕС впервые решил продлить санкции против РФ на год, а не на 6 месяцев

Ограничительные меры продлеваются автоматически каждые полгода письменным решением Совета ЕС без обсуждения.

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые приняли решение продлить весь комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев. Об этом сообщил журналистам представитель Европейского совета.

«Лидеры ЕС приняли решение продлить санкции сразу на 12 месяцев, а не на 6, как раньше», — сказал он.

Формальное решение о продлении всего комплекса односторонних рестрикций до 31 июля 2027 года будет принято на следующей неделе на уровне министров. Практического значения это не имеет, поскольку ограничительные меры, которые Брюссель начал вводить с 2014 года, продлеваются, по сути, автоматически каждые полгода письменным решением Совета ЕС без какого-либо обсуждения.

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