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Ушаков: На саммите G7 не произошло ничего хорошего, только негатив

Помощник российского лидера Юрий Ушаков высказал своё мнение об итогах встречи лидеров «Большой семерки» в Эвиан-ле-Бене. По его словам, мероприятие не принесло никаких позитивных результатов и носило лишь сплошной негатив.

«Да, там, я бы сказал, ничего особенно хорошего, только негатив», — сказал он в беседе ИС «Вести».

Юрий Ушаков также прокомментировал совпадение сроков проведения форумов АСЕАН и G7. По его словам, российская сторона при подготовке своего мероприятия не ориентировалась на график западных партнёров. Москва не знала, что встреча G7 во Франции назначена на те же даты.

Ранее участники саммита G7 во Франции обязались увеличить передачу средств ПВО, систем перехвата и ракет дальнего радиуса действия для Украины. Также рассматривается возможность распространения на Украину льгот по лицензионным соглашениям, что должно нарастить её военное производство. Помощь планируют оказывать в течение следующей зимы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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