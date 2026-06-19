Ушаков: На саммите G7 не произошло ничего хорошего, только негатив

Юрий Ушаков также прокомментировал совпадение сроков проведения форумов АСЕАН и G7. По его словам, российская сторона при подготовке своего мероприятия не ориентировалась на график западных партнёров. Москва не знала, что встреча G7 во Франции назначена на те же даты.