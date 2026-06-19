Лавров заявил о невозможности продолжения Западом экспансии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии, это противоречит императивам многополярного мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии — это противоречит императивам многополярного мира», — сказал он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.