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Лавров заявил о невозможности продолжения Западом экспансии

Лавров: продолжение экспансии Запада противоречит целям многополярного мира.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии, это противоречит императивам многополярного мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии — это противоречит императивам многополярного мира», — сказал он в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

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