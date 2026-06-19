Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая пресс-секретарь Зеленского осудила атаку ВСУ на автобус с детьми

Мендель прокомментировала атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Атака украинских беспилотников по автобусу с детьми в Брянской области способна вызвать дальнейшее обострение текущего конфликта, заявила Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского.

«История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации войны», — отметила Мендель в сообщении на своей официальной странице в соцсети X*.

Ранее Мендель также обвинила Зеленского в том, что тот подрывает доверие стран Запада.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.