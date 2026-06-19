Атака украинских беспилотников по автобусу с детьми в Брянской области способна вызвать дальнейшее обострение текущего конфликта, заявила Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского.
«История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации войны», — отметила Мендель в сообщении на своей официальной странице в соцсети X*.
Ранее Мендель также обвинила Зеленского в том, что тот подрывает доверие стран Запада.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.