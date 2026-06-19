Великобритания готовится к ответу России на арест нефтяного танкера

Власти Великобритании опасаются ответных действий со стороны Москвы после задержания нефтяного танкера Smyrtos, который Лондон связывает с «теневым флотом».
Об этом пишет The Guardian.
Как следует из публикации, в Лондоне заранее анализировали возможные последствия операции по задержанию судна. В Великобритании допускают, что Россия предпримет ответные шаги.
В Торговой палате судоходства Великобритании проинформировали, что судовладельцы и капитаны проинструктированы и готовы к любому развитию событий.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер приказал военным перехватить в Ла-Манше танкер, который, как он утверждает, принадлежит «теневому флоту» России.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель разрешил задерживать танкеры с нефтью России в Средиземном море.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что власти Китая выступают против односторонних санкций Европейского союза в отношении танкеров с нефтью России.