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Ташуев: российские тренеры сильнее испанских, в работе Гвардиолы ничего особенного нет

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что российские специалисты сильнее испанских.

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что российские специалисты сильнее испанских.

«Вот считают, что испанцы — очень сильные тренеры… Приезжали они к нам работать — какой итог? Нет ничего особенного в тренерской школе испанцев. Абсолютно! А ведь в этой стране хорошие климатические условия для игры в футбол, а у нас в России такого нет. Я уверен, что российские тренеры сильнее испанских», — приводит его слова «РБ Спорт».

Также он усомнился в компетенции Хосепа Гвардиолы. По его словам, тот работал в топ-клубе, где собраны лучшие игроки и выделяются огромные деньги.

«Нет ничего особенного в его работе — контроль мяча, хорошее владение и прессинг, который изобрёл Лобановский. Смешно даже рассуждать. Я бы посмотрел, сможет ли Гвардиола занять пятое место с “Ахматом”?

Ранее Ташуев оценил шансы сборной Узбекистана выйти в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.