Ташуев: российские тренеры сильнее испанских, в работе Гвардиолы ничего особенного нет

«Вот считают, что испанцы — очень сильные тренеры… Приезжали они к нам работать — какой итог? Нет ничего особенного в тренерской школе испанцев. Абсолютно! А ведь в этой стране хорошие климатические условия для игры в футбол, а у нас в России такого нет. Я уверен, что российские тренеры сильнее испанских», — приводит его слова «РБ Спорт».