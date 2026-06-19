Ташуев: российские тренеры сильнее испанских, в работе Гвардиолы ничего особенного нет

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что российские специалисты сильнее испанских.
«Вот считают, что испанцы — очень сильные тренеры… Приезжали они к нам работать — какой итог? Нет ничего особенного в тренерской школе испанцев. Абсолютно! А ведь в этой стране хорошие климатические условия для игры в футбол, а у нас в России такого нет. Я уверен, что российские тренеры сильнее испанских», — приводит его слова «РБ Спорт».
Также он усомнился в компетенции Хосепа Гвардиолы. По его словам, тот работал в топ-клубе, где собраны лучшие игроки и выделяются огромные деньги.
«Нет ничего особенного в его работе — контроль мяча, хорошее владение и прессинг, который изобрёл Лобановский. Смешно даже рассуждать. Я бы посмотрел, сможет ли Гвардиола занять пятое место с “Ахматом”?
Ранее Ташуев оценил шансы сборной Узбекистана выйти в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.