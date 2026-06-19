С Хусановым и Кисляком, Сперцяном и Кварацхелией: в каком составе сборная СССР поехала бы на ЧМ-2026

Сборная СССР по футболу семь раз принимала участие в чемпионатах мира по футболу и на шести из них, за исключением последнего, преодолевала групповой этап. С большой долей вероятности ей удалось бы это и на нынешнем турнире в Северной Америке, если бы страна до сих пор не распалась. Надёжные и харизматичные вратари, разноплановые и универсальные защитники, работоспособные и креативные хавбеки, стремительные и забивные нападающие — поработать с таким коллективом сочли бы за честь многие ведущие тренеры.
Разумеется, вернуться в прошлое нельзя, и сборная СССР может существовать лишь в фантазиях. К тому же каждый болельщик вправе не согласиться с предложенным составом «команды мечты» и найти массу доводов как за исключение, так и за приглашение тех или иных футболистов. Не стоит забывать, что и тренерский штаб мог бы внести в этот список значительные коррективы, исходя из собственных тактических соображений. Однако помечтать о том, насколько грозной силой могла бы стать такая команда, никто не запретит. И уж точно такая сборная не затерялась бы на ЧМ в Северной Америке среди 47 других участников — вне зависимости от того, под каким гимном выходила бы на поле.
Вратари.
Матвей Сафонов (ПСЖ, Россия), Георгий Мамардашвили («Ливерпуль», Грузия), Анатолий Трубин («Бенфика», Украина).
Лучшим вратарём постсоветского пространства последних 20 лет, безусловно, является Игорь Акинфеев. И лет пять назад он был бы безоговорочным первым номером этой команды. Но время бежит, и сегодня на авансцене уже другие герои. И, кажется, такой вратарской бригаде на мундиале могли бы позавидовать многие сборные.
Пост основного стража ворот доверим Матвею Сафонову — голкиперу французского ПСЖ и двукратному победителю Лиги чемпионов. Весной он смотрелся впечатляюще и абсолютно заслуженно выиграл конкуренцию у Люка Шевалье, который не только потерял место в основе, но и не попал в заявку своей национальной команды. А 12 сухих матчей из 26 проведённых (то есть практически половина) — отличная статистика.
Георгий Мамардашвили выступает за другой топ‑клуб. Прошлым летом «Ливерпуль» заплатил за него «Валенсии» €35 млн. Однако выиграть конкуренцию у Алисона Бекера грузинскому голкиперу пока не удалось, пусть он и провёл в общей сложности 20 матчей во всех турнирах.
В отличие от первых двух, украинец Анатолий Трубин в минувшем сезоне в «Бенфике» был железным первым номером и отыграл аж 50 матчей, в том числе 14 — в Лиге чемпионов. Один из них — с «Реалом» в общем этапе — стоит особняком, ведь вратарь прибежал в чужую штрафную и забил мяч, который вывел команду в плей‑офф.
Достоин был бы места в сборной и голкипер «Будё‑Глимта», четырёхкратный чемпион Норвегии Никита Хайкин. Страж ворот знатно пошумел в прошедшем сезоне и добрался со своей командой до четвертьфинала самого престижного клубного турнира. Однако в прошлом году появилась информация, что Никита получил норвежское гражданство и принял решение отказаться от возможности выступать за Россию, но на ЧМ в составе Норвегии он тоже не поехал. ФИФА посчитала, что краткосрочное выступление голкипера в Англии в 2023 году аннулировало правило пятилетнего непрерывного проживания в стране.
Матвей Сафонов и Александр Головин.
РИА Новости.
© Виталий Тимкив.
Защитники.
В обороне сборной СССР выделялся бы Абдукодир Хусанов — один из сильнейших защитников постсоветского пространства. Универсал, способный сыграть в центре, справа и даже в опорной зоне. Перебравшись полтора года назад в «Манчестер Сити» и став первым узбекским футболистом в АПЛ, он не потерялся в звёздной компании, а превратился в полноценную боевую единицу. Если не железобетонный основной, то как минимум твёрдый игрок ротации. В минувшем сезоне на его счету 21 матч в чемпионате Англии — учитывая конкуренцию, достойный результат.
Компанию Хусанову составили бы украинец Илья Забарный и Игорь Дивеев. Первый оценивается в €40 млн, а новоиспечённый чемпион РПЛ Дивеев — сильнейший и самый стабильный российский игрок обороны последних лет. Добавим к этому, что Игорь очень полезен при стандартах у ворот соперника и весьма результативен для футболиста его амплуа.
Слева в защите первым номером выглядит украинец Виталий Миколенко. Железобетонный основной игрок «Эвертона», у которого в минувшем сезоне набралось 33 матча в АПЛ (все в основе). Конкуренцию ему составит Нуралы Алип. Казахстанец может сыграть на нескольких позициях — одинаково комфортно чувствует себя на краю или в центре обороны, в схеме с двумя или тремя центральными защитниками. Такой универсализм на больших турнирах ценен вдвойне.
Ещё недавно сборную футболистов бывшего СССР невозможно было представить без Александра Зинченко. Начинавший большую карьеру в «Уфе» в качестве игрока средней линии, благодаря Хосепу Гвардиоле он позднее превратился в топового латераля. Но в последнее время карьера украинца пошла по нисходящей. Минувшей зимой Зинченко перебрался в «Аякс» на правах аренды, но почти сразу получил тяжёлую травму и выбыл на длительный срок.
Справа в команде сыграл бы Георгий Гочолеишвили. Прошлым летом он был арендован «Гамбургом» у «Шахтёра» и провёл неплохой сезон в Бундеслиге. В качестве альтернативы выберем основного правого защитника сборной России последних лет — «железнодорожника» Александра Сильянова.
Немного не хватило, чтобы оказаться в заявке команды, азербайджанскому защитнику Туралу Байрамову. В составе «Карабаха» он пять раз выигрывал чемпионат страны, признавался на родине футболистом года, уверенно отыграл основной этап в только что завершившейся Лиге чемпионов (12 матчей, один гол), но в нашей сборной виртуальную конкуренцию он проиграл другим.
Абдукодир Хусанов (справа) против колумбийца Луиса Диаса.
© Martín Fonseca / Eurasia Sport Images / Getty Images.
Центральные полузащитники.
В средней линии выбор игроков огромный, а потому и самый сложный. Здесь надо уместить и россиян, и представителей других стран. Разве можно, к примеру, не взять в сборную лучшего ассистента РПЛ Эдуарда Сперцяна? Или обладающего сумасшедшим атакующим потенциалом Алексея Батракова? Или поражающего своей работоспособностью Матвея Кисляка? А ведь во Франции играет сильнейший российский футболист последних лет — Александр Головин. В MLS отличный сезон проводит Алексей Миранчук.
Полузащита «дрим‑тим» оказалась настолько звёздной, что в ней не нашлось места для хорошо знакомого российским болельщикам по матчам за ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, хотя узбекистанец вполне успешно выступает за турецкий «Истанбул Башакшехир» и отлично дебютировал на ЧМ-2026.
Остался за бортом команды и Генрих Мхитарян из Армении. Даже в свои 37 лет он был заметным игроком в составе победителя Серии А «Интера» — 30 матчей, четыре гола. Ещё пару лет назад его позиции в «сборной СССР» вообще не подвергались бы сомнению, но сегодня надо уступать место более молодым — в частности, соотечественнику Сперцяну.
Ещё один яркий футболист, проигравший в нашей команде конкуренцию другим полузащитникам и оставшийся вне заявки, — 23‑летний плеймейкер Георгий Судаков. У него достойная статистика в составе «Бенфики» — четыре гола в 22 матчах, но, увы, этого пока недостаточно.
Эдуард Сперцян (слева) прессингует португальца Жоау Феликса.
© Jose Manuel Alvarez Rey / Getty Images.
Вингеры.
Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия), Зурико Давиташвили («Сент‑Этьен», Грузия), Максим Глушенков («Зенит», Россия), Виктор Цыганков («Жирона», Украина), Кирилл Глебов (ЦСКА, Россия).
Главный бриллиант этой сборной и самый дорогой игрок на постсоветском пространстве — Хвича Кварацхелия. Transfermarkt оценивает быстроногого грузина в сумасшедшие €140 млн. Это не должно удивлять, ведь нынешний сезон, без сомнения, стал самым успешным в его карьере. Да и представить команду Луиса Энрике без Кварадоны сейчас очень сложно.
Виктор Цыганков в 34 матчах сезона совершил 12 результативных действий. И не его вина, что ещё относительно недавно выступавшая в еврокубках «Жирона» в минувшем сезоне провалилась и вылетела в Сегунду. Украинскому легионеру себя упрекнуть не в чём.
Что касается Зурико Давиташвили и Максима Глушенкова, то первый в этом сезоне настрелял 16 + 5 и помог своей команде финишировать в тройке и побороться в стыках за право вернуться в элиту, пусть попытка и завершилась неудачей. Глушенков тоже забивает немало, но в его случае не это главное. Он, пожалуй, самый яркий из россиян в атакующей линии «Зенита». Игрок, безусловно, с характером, но прекрасно оснащённый технически, да и вообще умеющий на поле очень многое.
20‑летнего Глебова мы включили в виртуальную заявку, чтобы он набирался опыта. Хотя в целом по тому, как он провёл минувший сезон, Кирилл такой вызов заслужил. Во‑первых, у него семь забитых мячей в РПЛ и Кубке страны. Это больше, чем у профильных центральных нападающих армейцев. Во‑вторых, у него феноменальная скорость. Если Глебов набирает ход, остановить его без фола практически нереально, что уже испытали на себе, кажется, все защитники российского чемпионата. Да и техникой он, мягко говоря, не обделён. Финиш сезона, правда, оказался для вингера скомкан из‑за травм. Именно поэтому попадание в нашу сборную — скорее аванс.
Хвича Кварацхелия (справа) уходит от испанца Педри.
© Manuel Queimadelos / Quality Sport Images / Getty Images.
Центральные нападающие.
Эльдор Шомуродов («Башакшехир», Узбекистан), Артём Довбик («Рома», Украина), Жорж Микаутадзе («Вильярреал», Грузия), Константин Тюкавин («Динамо», Москва, Россия).
Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов — вторая после Хусанова звезда нынешней сборной Узбекистана. С 22 голами он выиграл гонку бомбардиров чемпионата Турции (при том, что сильных нападающих в местном первенстве хватает), а также стал автором пяти мячей за свою команду в отборе к ЧМ‑2026. Узбекистанец — техничный, но при этом довольно габаритный нападающий. Может и убежать, и сыграть головой. Их связка с Хвичей и Глушенковым была бы убийственной для соперников.
Константин Тюкавин — самый стабильный российский форвард в последние годы. 38 голов и 19 ассистов за три сезона с учётом тяжёлой травмы — приличные показатели, которые вряд ли остались бы незамеченными тренерским штабом.
У Артёма Довбика нынешний сезон получился не лучшим в карьере — лишь 14 матчей и три гола в Серии А. Предыдущий был не в пример лучше: 32 матча, 12 голов, две передачи. В любом случае украинец — один из самых стабильных нападающих постсоветского пространства последних лет.
Грузинский форвард Жорж Микаутадзе в минувшем сезоне зажигал в испанской Примере — 13 + 6 в 32 матчах. В том числе благодаря его результативности «Вильярреал» стал третьей командой в Испании после «Барселоны» и «Реала», сенсационно опередив «Атлетико» Диего Симеоне.
Константин Тюкавин.
© Александр Вильф.