С Хусановым и Кисляком, Сперцяном и Кварацхелией: в каком составе сборная СССР поехала бы на ЧМ-2026

Разумеется, вернуться в прошлое нельзя, и сборная СССР может существовать лишь в фантазиях. К тому же каждый болельщик вправе не согласиться с предложенным составом «команды мечты» и найти массу доводов как за исключение, так и за приглашение тех или иных футболистов. Не стоит забывать, что и тренерский штаб мог бы внести в этот список значительные коррективы, исходя из собственных тактических соображений. Однако помечтать о том, насколько грозной силой могла бы стать такая команда, никто не запретит. И уж точно такая сборная не затерялась бы на ЧМ в Северной Америке среди 47 других участников — вне зависимости от того, под каким гимном выходила бы на поле.