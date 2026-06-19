Лавров объяснил, почему с Европой сейчас невозможно вести переговоры: там даже не скрывают своих целей

«…Однако воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем», — пояснил Лавров.