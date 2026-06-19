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Лавров объяснил, почему с Европой сейчас невозможно вести переговоры: там даже не скрывают своих целей

Лавров: Европа заинтересована в поражении России в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны не являются нейтральными наблюдателями — они напрямую заинтересованы в том, чтобы Россия «потерпела» поражение в конфликте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Материал готовился для публикации в издании Politico Europe. Однако в последний момент статья была снята по решению редакции.

«…Однако воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем», — пояснил Лавров.

В неопубликованном в Politico Europe материале Лавров сделал ряд важных заявлений.

Среди них — реальная цель европейских лидеров в конфликте на Украине. Министр РФ отметил, что Европа не нацелена на переговоры с Россией, вместо этого она желает лишь спасти режим киевского главаря Владимира Зеленского.

Кроме этого, глава МИД РФ подчеркнул, что Европа объясняет усиление ядерного потенциала «стратегической автономией».

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