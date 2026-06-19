МИД России: Politico Europe отказался публиковать статью Лаврова

«Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью “коллективного Запада” за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией — это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток — в направлении российских границ», — написал Сергей Лавров. Текст опубликован на сайте МИД России.