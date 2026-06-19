Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.
Статья министра под заголовком «Украина, Европа и глобальная безопасность» после этого была опубликована журналом «Международная жизнь».
В своём недавнем заявлении перед журналистами глава МИД отметил, что западный мир всегда славился двуличием и никуда эти его привычки не делись.
Министр также подчеркнул, что западные государства пропустили мимо ушей теракт киевского режима в Старобельске.
Кремль также обратил внимание на то, что под различными предлогами западные СМИ отказались поехать в Старобельск и осветить последствия атаки ВСУ.