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Издание Politico Europe в последний момент передумало публиковать статью Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.

Источник: RT на русском

Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.

Статья министра под заголовком «Украина, Европа и глобальная безопасность» после этого была опубликована журналом «Международная жизнь».

В своём недавнем заявлении перед журналистами глава МИД отметил, что западный мир всегда славился двуличием и никуда эти его привычки не делись.

Министр также подчеркнул, что западные государства пропустили мимо ушей теракт киевского режима в Старобельске.

Кремль также обратил внимание на то, что под различными предлогами западные СМИ отказались поехать в Старобельск и осветить последствия атаки ВСУ.

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