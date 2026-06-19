«НАТО версии 3.0»: Пентагон пересмотрит размещение американских войск в Европе

«И президент (США. — RT) сказал лишь, что необходимо, чтобы наши самолёты взлетали с баз в Европе или наши корабли использовали порты (в Европе. — RT) для нанесения ударов по целям на Ближнем Востоке — иранским целям, представлявшим даже более непосредственную угрозу интересам Европы, нежели нам. Однако слишком многие из наших союзников отказались или пытались сделать так, чтобы мы увязли в запутанных юридических спорах, или публично нас критиковали за то, что мы делаем то, на что сами они не готовы или не способны. Это был позор», — заявил глава Пентагона.