«НАТО версии 3.0»: Пентагон пересмотрит размещение американских войск в Европе

США пересмотрят размещение американских военных сил в Европе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО. По его словам, целью проводимого анализа станет обеспечение «быстрого и необратимого» движения НАТО к тому, чтобы Европа приняла на себя основную ответственность за свою оборону. Как отмечают эксперты, Соединённые Штаты намерены перестроить систему внутри НАТО и переложить больше функций на европейцев при сохранении общего контроля.
Пентагон пересмотрит вопрос размещения американских военных сил в Европе, заявил глава ведомства Пит Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО.
«Мы удваиваем усилия с целью сделать НАТО тем, чем оно всегда должно было быть, — сбалансированным альянсом, в котором Европа играет ведущую роль в обеспечении собственной обороны, “НАТО версии 3.0”. Чтобы воплотить это в жизнь, сегодня я объявляю, что Министерство войны (США. — RT) начнёт шестимесячную работу над обзором, в ходе которого будет проанализирована конфигурация американских сил и баз в Европе. Работа займёт до шести месяцев, но, возможно, и меньше. Назовём это “Обзором НАТО 3.0”, — сообщил Хегсет.
По его словам, этот обзор будет проводиться с учётом данных от американских вооружённых сил, от европейского командования и включит в себя консультации с конгрессом США и союзниками Вашингтона.
«Не сомневайтесь: это будет настоящий анализ. Его целью будет обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к тому, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль, приняла на себя основную ответственность за свою оборону, чтобы конфигурация наших сил соответствовала глобальным потребностям Америки, а наши доступ, базирование и право на пролёт были чётко определены и гарантированы. Любая другая страна поступила бы точно так же», — подчеркнул Хегсет.
Он обратил внимание на ситуацию, когда союзники США по НАТО не оказали запрашиваемую Вашингтоном поддержку в рамках конфликта на Ближнем Востоке.
«Как отметил президент Трамп (и совершенно справедливо), он подверг наших союзников проверке: поддержат ли они Америку, когда мы обратились к ним за помощью. И слишком многие эту проверку не выдержали», — констатировал Хегсет.
Он заявил, что Соединённые Штаты «защищали Европу на протяжении многих десятилетий».
«И президент (США. — RT) сказал лишь, что необходимо, чтобы наши самолёты взлетали с баз в Европе или наши корабли использовали порты (в Европе. — RT) для нанесения ударов по целям на Ближнем Востоке — иранским целям, представлявшим даже более непосредственную угрозу интересам Европы, нежели нам. Однако слишком многие из наших союзников отказались или пытались сделать так, чтобы мы увязли в запутанных юридических спорах, или публично нас критиковали за то, что мы делаем то, на что сами они не готовы или не способны. Это был позор», — заявил глава Пентагона.
Он также объявил, что ежегодные взносы США в НАТО теперь будут зависеть от соблюдения другими странами целевых показателей по оборонным расходам.
«Там, где наши союзники не будут оперативно выделять средства, наши взносы будут сокращаться. НАТО будет улицей с двусторонним движением», — добавил Хегсет.
Пентагон.
Gettyimages.ru.
© Jen Golbeck / SOPA Images / LightRocket.
Детали американских планов.
Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США уменьшили число бригадных боевых групп в Европе с четырёх до трёх. Он добавил, что это вернуло ситуацию к уровню 2021 года.
По словам Парнелла, решение стало итогом всестороннего и многоуровневого процесса, который ориентирован на размещение американских сил в Европе. Он добавил, что сложившаяся ситуация приведёт к временной задержке развёртывания войск США в Польше.
Как сообщал в середине мая телеканал CNN, Хегсет отменил две ротации американских войск в Европе и распорядился сократить часть персонала на континенте. По данным телеканала, Пентагон остановил переброску 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была пройти ротацию в Польше, странах Балтии и Румынии.
Кроме того, была отменена отправка в Германию батальона дальнобойных ракет. Сообщалось, что из Европы планируется вывести командование, отвечающее за это подразделение.
Как поясняет CNN, решение связано с курсом Дональда Трампа на сокращение американского военного присутствия в Европе после критики союзников по НАТО.
До этого немецкое издание Bild сообщало, что Вашингтон готовится вывести первые 5 тыс. своих военных с крупнейшей американской базы в Германии. Выводить войска планируется в течение следующих 6—12 месяцев, уточнял Шон Парнелл.
Американские военные в Польше.
Gettyimages.ru.
© Neil Milton / SOPA Images / LightRocket.
«Не выпускают из рук контроль».
Как отмечают эксперты, Соединённые Штаты намерены перестроить систему внутри НАТО и переложить больше функций по обороне на европейцев.
«США намерены сконцентрироваться на своих сугубо американских вопросах на различных театрах военных действий, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон не намерен постоянно заниматься совместными с европейцами вопросами», — заявил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Однако, по его словам, и совсем «убрать руку с пульса» НАТО Соединённые Штаты тоже не могут.
«Поэтому на данном этапе Вашингтон займётся перегруппировкой своих сил в Европе. Но это не означает, что речь пойдёт о резком сокращении присутствия американских военных на европейских территориях», — считает Михайлов.
Также он напомнил о сильной зависимости стран Европы от американских вооружений и комплектующих.
«Европейским государствам придётся потратить ещё, возможно, не одно десятилетие, чтобы отладить выпуск вооружений без участия американской стороны. Не говоря уже о том, что Европа не может по щелчку пальцев организовать производство всех современных типов вооружений», — сказал Михайлов.
В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков также обратил внимание на зависимость Европы от США в сфере обороны.
«Европе дали возможность производить своё оружие, но с оговоркой, что все средства вооружения, которые будут производить европейские ВПК, должны будут содержать американские компоненты. Таким образом США сохраняют полный контроль за Европой в области ВПК, дают ей ограниченную автономность проведения боевых операций, при этом оставляют за собой основной контроль. Кроме того, Соединённые Штаты не выпускают из рук контроль за ядерным оружием в Европе», — отметил Леонков в разговоре с RT.
Дональд Трамп.
Gettyimages.ru.
© Chip Somodevilla.
По его мнению, цель Вашингтона — сформировать новый механизм военно-политического блока НАТО.
«И в новой конфигурации Европейский союз будет выступать как политический орган, а все страны Европы войдут в единый неделимый военный механизм, который будет вооружаться не только европейским, но и американским оружием. При этом, согласно плану Вашингтона, ЕС станет ещё больше вкладываться в Североатлантический альянс», — заключил Леонков.