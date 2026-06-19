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Игрок Франции Лакруа оплатит пиццу всем жителям родной деревни во время матчей ЧМ-26

Защитник сборной Франции Максанс Лакруа будет покупать пиццу жителям своей родной деревни во время матчей чемпионата мира 2026 года.

Защитник сборной Франции Максанс Лакруа будет покупать пиццу жителям своей родной деревни во время матчей чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает L"Équipe.

Лакруа провёл детство в коммуне Ажа. Население деревни — около 300 человек. Её жители смотрят матчи чемпионата мира в местном доме культуры. И футболист предложил угощать всех пиццей за своё счёт во время просмотра игр турнира.

«Это отлично показывает, насколько он привязан к нашей деревне», — заявил глава муниципалитета.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее ФИФА изменила протокол матчей чемпионата мира после жалобы Тухеля.

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