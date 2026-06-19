Игрок Франции Лакруа оплатит пиццу всем жителям родной деревни во время матчей ЧМ-26

Защитник сборной Франции Максанс Лакруа будет покупать пиццу жителям своей родной деревни во время матчей чемпионата мира 2026 года.
Об этом сообщает L"Équipe.
Лакруа провёл детство в коммуне Ажа. Население деревни — около 300 человек. Её жители смотрят матчи чемпионата мира в местном доме культуры. И футболист предложил угощать всех пиццей за своё счёт во время просмотра игр турнира.
«Это отлично показывает, насколько он привязан к нашей деревне», — заявил глава муниципалитета.
Ранее ФИФА изменила протокол матчей чемпионата мира после жалобы Тухеля.