Саммит ЕС не определил кандидатуру переговорщика с Россией

В заявлении из 18 пунктов только в одном формально упоминается дипломатия: «Евросовет поддерживает дипломатические усилия, нацеленные на то, чтобы привести к завершению войны». Саммит «призвал Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие».