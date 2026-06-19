Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: столкновение НАТО с РФ может перерасти в обмен ядерными ударами

Лавров указал на риски столкновения НАТО с Россией, которое грозит перерасти в обмен ядерными ударами.

Источник: Аргументы и факты

Текущая международная обстановка таит в себе риски эскалации прямого конфликта между НАТО и Россией, который способен быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что европейские страны продолжают следовать курсу экспансии, намереваясь «осваивать Украину и Молдавию», а также втягивает Армению в свою сферу влияния. По мнению министра, Украина рассматривается как основной ударный элемент будущих европейских вооруженных сил, действующих независимо от США и НАТО.

Также Лавров указал на тот факт, что НАТО уже «проглотила» Финляндию и Швецию. Об этом он заявил в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Изначально данная статья была подготовлена для публикации в европейском издании Politico Europe, однако в последний момент публикация была отменена по решению редакции.

Ранее военный корреспондент Александр Коц также заявил, что в европейских странах все чаще звучат заявления о возможном конфликте России и НАТО на фоне роста военных расходов и расширения оборонных программ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше