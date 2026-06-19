Текущая международная обстановка таит в себе риски эскалации прямого конфликта между НАТО и Россией, который способен быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что европейские страны продолжают следовать курсу экспансии, намереваясь «осваивать Украину и Молдавию», а также втягивает Армению в свою сферу влияния. По мнению министра, Украина рассматривается как основной ударный элемент будущих европейских вооруженных сил, действующих независимо от США и НАТО.
Также Лавров указал на тот факт, что НАТО уже «проглотила» Финляндию и Швецию. Об этом он заявил в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь».
Изначально данная статья была подготовлена для публикации в европейском издании Politico Europe, однако в последний момент публикация была отменена по решению редакции.
Ранее военный корреспондент Александр Коц также заявил, что в европейских странах все чаще звучат заявления о возможном конфликте России и НАТО на фоне роста военных расходов и расширения оборонных программ.