Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейские политики выдвинули ультиматум для мирного диалога с Москвой

Представители Европы пытаются выстроить общение с российской стороной исключительно на основе безапелляционных требований и ультиматумов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: RT на русском

Представители Европы пытаются выстроить общение с российской стороной исключительно на основе безапелляционных требований и ультиматумов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом сообщается в авторской статье главы МИД — «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Как следует из текста, западные дипломаты выдвигают заведомо неприемлемые условия для урегулирования ситуации.

Министр напомнил, что глава евродипломатии Кая Каллас среди прочего потребовала от Москвы выплатить репарации, вывести войска из Приднестровья и ограничить численность армии.

Лавров указал, что подобный подход, подкреплённый недавними ультимативными требованиями в Лондоне, полностью исключает возможность конструктивного взаимодействия.

«Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов», — отметил дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше