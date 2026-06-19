Представители Европы пытаются выстроить общение с российской стороной исключительно на основе безапелляционных требований и ультиматумов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом сообщается в авторской статье главы МИД — «Украина, Европа и глобальная безопасность».
Как следует из текста, западные дипломаты выдвигают заведомо неприемлемые условия для урегулирования ситуации.
Министр напомнил, что глава евродипломатии Кая Каллас среди прочего потребовала от Москвы выплатить репарации, вывести войска из Приднестровья и ограничить численность армии.
Лавров указал, что подобный подход, подкреплённый недавними ультимативными требованиями в Лондоне, полностью исключает возможность конструктивного взаимодействия.
«Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов», — отметил дипломат.
Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.