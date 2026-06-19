Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области может разжечь украинский конфликт с новой силой. Об этом в четверг, 18 июня, заявила бывшая пресс-секретарь украинского лиера Владимира Зеленского Юлия Мендель.
— История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации войны, — написала она в соцсети X.
Мендель призвала стороны урегулировать конфликт, который, по ее словам, должен был давно закончиться.
ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. Один человек погиб, ранения получили семь пассажиров, среди них пятеро несовершеннолетних. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».
Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что атаки ВСУ на Москву и удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области не приближают личную встречу Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.