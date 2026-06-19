Фетисов — о матче сборных России и США: первый шаг для развития хоккейной дипломатии

«Я думаю, что это первый шаг для развития хоккейной дипломатии. С удовольствием согласился принять участие как организатор и, скорее всего, выйду на лёд. Я также веду переговоры об организации игр легенд США и России. С теми ребятами, с которыми мы играли в разных командах, наши имена на Кубке Стэнли, наши фотографии на стадионах Америки. Это будет вторым серьёзным шагом для налаживания хоккейной дипломатии», — приводит его слова СЭ.