Фетисов — о матче сборных России и США: первый шаг для развития хоккейной дипломатии

Обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал об участии в организации товарищеского матча между сборными США и России по хоккею.
«Я думаю, что это первый шаг для развития хоккейной дипломатии. С удовольствием согласился принять участие как организатор и, скорее всего, выйду на лёд. Я также веду переговоры об организации игр легенд США и России. С теми ребятами, с которыми мы играли в разных командах, наши имена на Кубке Стэнли, наши фотографии на стадионах Америки. Это будет вторым серьёзным шагом для налаживания хоккейной дипломатии», — приводит его слова СЭ.
Встреча должна пройти 1 июля. Её организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.
Как сообщает СЭ, планируется, что капитаном сборной будет Вячеслав Фетисов, а в состав команды могут войти российские игрок из НХЛ — Артемий Панарин, Игорь Шестёркин, Михаил Сергачёв, Александр Никишин и т.д.
Ранее Вячеслав Фетисов прокомментировал действия Исинбаевой, которая была избрана в комиссию атлетов МОК.