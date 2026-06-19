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В Европе стремятся заморозить конфликт для введения войск на Украину

Европейские лидеры намерены добиться прекращения огня для спасения киевского режима и последующего размещения иностранных военных контингентов, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье.

Источник: RT на русском

Европейские лидеры намерены добиться прекращения огня для спасения киевского режима и последующего размещения иностранных военных контингентов, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье.

Как следует из публикации, реальной целью западных политиков является не ведение честных переговоров, а сохранение плацдарма для противостояния с Москвой.

Глава МИД пояснил, что союзники главы киевского режима Владимира Зеленского рассчитывают временно остановить боевые действия, чтобы предотвратить полный крах украинской армии на фронте.

По его словам, после заморозки кризиса без решения его первопричин на территорию страны планируется отправить британо-французскую коалицию.

«Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня», — подчеркнул дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров написал статью для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент редакция решила не выкладывать текст.

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