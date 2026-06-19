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ЕС тянет время и спасает Зеленского. Заявления Лаврова для Politico Europe

Издание в последний момент сняло с публикации статью министра иностранных дел России «по решению редакции».

Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «по решению редакции», сообщили ТАСС в МИД РФ.

ТАСС собрал основные заявления главы МИД РФ из этой статьи.

Весь опыт последних лет показывает, что переговоры с Россией для Европы — обманная тактика.

Европа приписывает России «агрессивные планы», это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры.

Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

Европа хочет достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

Реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского.

Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине и ввести туда воинские контингенты «коалиции желающих».

Европа грезит экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию и втягивает в свою орбиту Армению.

Европа заинтересована в поражении России в конфликте, с ней нельзя говорить как с беспристрастным наблюдателем.

Для содержательного диалога с РФ Европе необходимо восстановить подорванное ее действиями доверие.

Единственной целью визита послов Британии, Франции и ФРГ в МИД РФ 11 июня было подтверждение ультиматума в адрес России.

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