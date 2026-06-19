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Лидер Литвы предостерег ЕС от начала переговоров с Россией

Президент Литвы Науседа в интервью Bloomberg призвал Евросоюз не торопиться с возобновлением диалога с Россией.

Источник: AP 2024

«Я не думаю, что сейчас подходящее время для начала переговоров с Владимиром Путиным», — заявил он. По его словам, президент РФ не хочет видеть европейцев за столом переговоров.

Как отметил Науседа, российский лидер понимает демонстрацию силы, в связи с чем испытывает уважение к Вашингтону. При этом, по его словам, Путин не испытывает аналогичных чувств к странам Евросоюза. «Путин уважает силу. Путин уважает Соединенные Штаты», — сказал Науседа.

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